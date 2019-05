Union Berlin : Präsident Zingler verpasst Moment des Aufstieg

Berlin Der Präsident von Aufsteiger Union Berlin, Dirk Zingler, hat den Moment des Aufstiegs verpasst. Er ging beim Abpfiff einem Bedürfnis nach.

Vor allem für ihn, für "Mister Union", der seit 2004 ununterbrochen als mächtiger Präsident die Geschicke der "Eisernen" lenkt, war der erstmalige Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse nach dem 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am Montagabend im heimischen Stadion an der Alten Försterei eine riesige Freude.