Bundesliga-Rückkehr perfekt : Max Kruse wechselt zu Union Berlin

Berlin Transfercoup in Köpenick: Max Kruse wechselt zum Bundesligisten Union Berlin. Die Verpflichtung des 32-Jährigen gab der Aufsteiger der Vorsaison am Donnerstag bekannt.

Union Berlin kostete seinen Transfercoup genüsslich aus. "Jetzt können wir es sagen, oder, Max Kruse?", schrieb der Bundesliga-Aufsteiger der Vorsaison am frühen Donnerstagabend bei Twitter - auf dem Foto dazu lächelte der ehemalige Nationalspieler schon im Union-Shirt schelmisch in die Kamera.

Sein erneutes Comeback bei Werder Bremen hatte der 32-Jährige platzen lassen, nun kehrt er überraschend in Berlin-Köpenick auf die große Bühne des deutschen Fußballs zurück. "Ich bin glücklich, wieder in der Bundesliga zu spielen und mit Union einen coolen neuen Verein kennenzulernen, der in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen hat", sagte er.