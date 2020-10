Im Corona-Hotspot Berlin : 1. FC Union vor 4.500 Fans gegen Freiburg

Union Berlin am 3. Spieltag. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Die hohen Corona-Fallzahlen können wohl nicht verhindern, dass in Berlin am Samstag ein Fußball-Bundesligaspiel vor tausenden Fans stattfindet. Die Gesundheitssenatorin der Stadt rät vom Besuch ab.

Trotz eines drastischen Anstiegs der Infektionszahlen im Corona-Hotspot Berlin darf der 1. FC Union sein Heimspiel gegen den SC Freiburg vor rund 4500 Zuschauern austragen. Ein entsprechendes Hygienekonzept des Fußball-Bundesligisten genehmigte das zuständige Gesundheitsamt im Stadtbezirk Treptow-Köpenick am Donnerstag. Während deutschlandweit durch die Verschärfung der Pandemie der Zugang für die Fans immer stärker zurückgefahren wird, sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) insgesamt 5000 Personen, darunter auch die Teams, im Stadion An der Alten Försterei dabei sein.