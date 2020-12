Neuer Vertrag für Aufstiegstrainer : Union Berlin verlängert mit Urs Fischer

Berlin Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Aufstiegstrainer Urs Fischer über das Saisonende hinaus an sich gebunden. "Wir schätzen Urs Fischer als Menschen, der wunderbar zu Union passt und als hervorragenden Trainer, mit dem wir gerne länger zusammenarbeiten möchten."

Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, verlängerten der Schweizer und sein Co-Trainer Markus Hoffmann ihre auslaufenden Verträge. Eine Angabe zur Laufzeit machte der Verein nicht. Fischer war zur Saison 2018/2019 zu Union gekommen und hatte die Berliner gleich in seiner ersten Spielzeit in die Bundesliga geführt.