Union-Spieler Kroos : „Würde mich freuen, wenn wir Werder mit einem Sieg helfen“

Union-Spieler. Felix Kroos. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Interview Berlin Am Samstag spielt Fortuna bei Union Berlin darum, den 16. Platz in der Tabelle zu verteidigen, der zu zwei Relegationsspielen berechtigt. Doch ein Spieler des kommenden Gegners hat etwas dagegen. Felix Kroos will seinen alten Bremer Kollegen Schützenhilfe leisten.

Mehr als fünf Jahre spielte Felix Kroos für Werder Bremen. Durchaus logisch, dass das Herz des 29-Jährigen noch ein wenig an dem Klub aus der Hansestadt hängt. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zu der besonderen Konstellation, dass Kroos seinem ehemaligen Verein helfen kann. Der direkte Konkurrent um Rang 16, Fortuna Düsseldorf, gastiert in Köpenick.

Falls Bremen gegen Köln gewinnt, muss auch Union mitspielen. Denn Fortuna darf unter keinen Umständen drei Punkte holen, will Bremen noch eine Chance auf den Klassenverbleib haben. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Kroos über das Spiel gegen Fortuna, sein Gefühl nach dem vorzeitigen Klassenerhalt und seine Kritik an der DFL.

Felix Kroos, was ist das für ein Gefühl, mit Union frühzeitig die Klasse gehalten zu haben?

Kroos Ein Unglaubliches. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison wurden wir von fast allen als Abstiegskandidat gehandelt. Dass wir die Liga halten, hat uns kaum jemand zugetraut. Umso schöner war es, den Klassenerhalt schon am 32. Spieltag klar zu machen.

Hätten Sie es vor der Saison für möglich gehalten, dass die Saison so reibungslos verläuft? Union stand nur nach dem ersten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz.

Kroos Wenn wir nicht von Beginn an überzeugt gewesen wären, dass wir die Liga halten könnten, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ohne die absolute Überzeugung kann man nicht erfolgreich sein. Natürlich war das 0:4 im ersten Spiel gegen Leipzig ein Dämpfer, allerdings wurde uns so schon früh in der Saison gezeigt, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir gemeinsam als Team agieren und jeder an seine Leistungsgrenze kommt. In großen Teilen der Saison haben wir geschafft, genau das abzurufen. Deshalb haben wir uns den Nichtabstieg verdient.

Erkennen Sie nach dem frühzeitigen Klassenerhalt einen Leistungsabfall im Training?

Kroos Nein. Natürlich hat man nach dem Sieg gegen Paderborn einen kleinen Spannungsabfall bemerkt. Ich glaube, das ist normal, wenn man so hart für sein Ziel arbeitet und es dann endlich erreicht. In Hoffenheim haben wir es teilweise nicht geschafft, unsere Leistung auf den Platz zu bekommen. Auch deshalb wollen wir uns jetzt noch einmal beweisen. In dieser Woche trainieren wir ganz normal und bereiten uns auf Düsseldorf so vor, wie wir es vor jedem Spiel der Saison gemacht haben. Die Trainingsqualität ist hoch.

Für Fortuna Düsseldorf geht es im letzten Spiel darum, den Abstieg zu verhindern. Ist man als Gegner ohne Druck überhaupt in der Lage da mental mitzuhalten?

Kroos Natürlich wissen wir, dass für die Fortuna viel auf dem Spiel steht. Da wir unser Ziel erreicht haben, können wir befreit aufspielen, der Druck liegt eindeutig bei Düsseldorf. Wir werden das Spiel professionell angehen und wollen gewinnen. Die Last-Minute-Niederlage am letzten Spieltag vor Weihnachten haben wir noch im Kopf, wir haben nichts zu verschenken.

Sind Sie besonders motiviert, Ihrem Ex-Klub Werder Bremen zu helfen und es der Fortuna so schwer wie möglich zu machen?

Kroos Ich bin Fußballprofi und möchte jedes Spiel gewinnen. Dass ich eine besondere Beziehung zu Werder Bremen habe, ist bekannt und natürlich freue ich mich, wenn wir Bremen mit einem Sieg ein bisschen helfen könnten. Grundsätzlich gilt aber: Die Entscheidung fällt nicht am letzten Spieltag, sondern über 34 Spiele hinweg.

Fortunas Vorstandsboss Thomas Röttgermann engagierte sich zuletzt verstärkt für die Umsetzung einer Gehaltsobergrenze in der Bundesliga. Wie lautet Ihre Meinung in dieser Thematik?

Kroos Grundsätzlich ist es richtig, dass solche Themen diskutiert werden. So eine Regelung jedoch nur für die Bundesliga einzuführen, halte ich für unrealistisch. Ich denke, dass dieses Thema wenn dann den gesamten europäischen Fußball betreffen müsste, ansonsten gibt es keinerlei Chancengleichheit. Bis dahin ist es vermutlich noch ein langer Weg.

Sie haben mal gesagt, dass der Aufstieg Ihre „persönliche Weltmeisterschaft" sei. Wo steht da der Klassenerhalt im Vergleich?

Kroos Ohne den Aufstieg auch nur ein bisschen kleinreden zu wollen, ist der Klassenerhalt mit Union sportlich wahrscheinlich sogar noch einen Tick höher einzuschätzen. Beide Dinge haben mindestens einen gleich hohen Stellenwert.

Sie kamen in dieser Saison eher sporadisch zum Einsatz. Ihr Vertrag läuft aus. Wie ist der Stand? Gibt es bereits eine Tendenz?

Kroos Wir wollen das letzte Spiel in Ruhe angehen, ohne uns Gedanken um andere Themen zu machen. Danach wird sicherlich relativ schnell eine Entscheidung fallen.

Sie haben sich vor dem Restart der Bundesliga kritisch über das Vorgehen der DFL geäußert. Bleiben Sie auch nach den Erfahrungen im Spielbetrieb bei Ihrer Meinung?

Kroos Ich glaube, man kann sich kritisch äußern. Ich habe nie gesagt, dass wir nicht wieder spielen wollen. Es freut mich, dass die vergangenen Spiele relativ reibungslos verlaufen sind und wir die Saison sportlich zu Ende bringen konnten. Trotzdem verändert sich nichts an meiner Meinung, dass das Verletzungsrisiko erhöht ist, wenn man vorher kein intensives Mannschaftstraining abhalten konnte. Dabei bleibe ich.

Wie bewerten Sie Aussagen von Spielern wie Chris Löwe? Fühlt man da als Profi mit?