Erste Bundesliga-Saison : Union Berlin ehrt tote Fans mit Bannern

Berlin Wer das erste Bundesliga-Spiel von Union Berlin nicht mehr erleben kann, wird am ersten Spieltag eine besondere Ehre zuteil.

Der 1. FC Union Berlin will mit einer besonderen Aktion bei seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga den toten Fans des Clubs gedenken. Für das Spiel gegen RB Leipzig am 18. August kann jeder Besucher des Stadions An der Alten Försterei ein Banner mit einem Bild eines gestorbenen Angehörigen anfertigen lassen. Das teilte der Club am Donnerstag mit. „Unzählige Unioner, die den Verein in der Vergangenheit auf seinem Weg unterstützt und begleitet haben, werden diesen historischen Spieltag nicht mehr selbst miterleben können“, heißt es.