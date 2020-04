Union-Torwart hat Spaß im „Home Office“ : Gikiewicz hält sich mit skurillen Trainingsformen fit

Berlin Die Bundesliga-Profis halten sich im „Home Office“ fit. Rafal Gikiewicz nimmt die Sache mit Humor. Der Torhüter von Union Berlin hat sich einige skurrile Trainingsformen ausgedacht. Auf Twitter zeigt er kurze Videos mit seinen Übungen.

In einem Video hält sich der Pole zum Song "Call on me" mit einem Aerobic-Tanz fit - ganz im Style der 80er Jahre: Leggings in Wildkatzen-Optik, grünes Stirnband, gelbe Socken, türkises und tief geschnittenes Oberteil.