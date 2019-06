Vorstoß von Hertha BSC : Union Berlin gegen Derby am Tag des Mauerfalls

Berlin Hertha BSC hatte beantragt, das Berliner Derby gegen Union am Jahrestag des Mauerfalls zu spielen. Der Bundesliga-Aufsteiger hat nun jedoch bekanntgegeben, „an diesem historischen Tag nich Fußball spielen“ zu wollen.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin ist gegen das Vorhaben des Lokalrivalen Hertha BSC, das erste Bundesliga-Duell beider Hauptstadt-Vereine zum 30. Jubiläum des Mauerfalls am 9. November auszutragen. „Uns ist der Gedenktag zum #Mauerfall zu wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen“, reagierten die Köpenicker am Freitag in den sozialen Netzwerken auf den Hertha-Vorstoß.