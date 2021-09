Union-Chef kritisiert Investoren-Klubs : „Leipzig und Augsburg noch viel schlimmer als Wolfsburg und Leverkusen“

Berlin Der mögliche Einstieg von Groß-Investoren sorgt in der Bundesliga weiter für Diskussionen. Die 50+1-Regel steht auf dem Prüfstand. Union Berlins Vereinschef warnt vor einer Abschaffung der Regel - und nimmt einen Liga-Rivalen ins Visier.

In der Debatte um eine Öffnung der Fußball-Bundesliga für Investoren sieht Union Berlins Präsident Dirk Zingler auch den Liga-Rivalen FC Augsburg als schlechtes Vorbild. „Leipzig und Augsburg ist noch eine viel schlimmere Kategorie als Wolfsburg und Leverkusen“, sagte der Clubchef am Sonntag im TV-Sender Bild. Der FCA habe zuletzt Anteile in die USA verkauft. „Augsburg ist für mich das kleine RB“, sagte Zingler. RB Leipzig steht wegen Geldgeber Red Bull und seiner Struktur in der Fanszene immer wieder in der Kritik.