Vor Champions-League-Premiere Hunderte Union-Fans überkleben Hertha-Sticker im Olympiastadion

Berlin · Das Berliner Olympiastadion war am Dienstagabend fest in der Hand von Union Berlin. Die Stunden vor dem Champions-League-Spiel gegen den SC Braga nutzten die Köpenicker Fans, um die Heimspielstätte von Lokalrivale Hertha BSC in einen roten Union-Tempel zu verwandeln.

03.10.2023, 17:51 Uhr

Ein Union-Sticker mit der Aufschrift „Waldseite Union Berlin“ klebt über einem Fanaufkleber von Hertha BSC. Foto: dpa/Jordan Raza

Hunderte Fans des Fußball-Bundesligisten überklebten die blauen Hertha-Sticker an den Laternen und Fassaden mit Symbolen der Eisernen. Per Räuberleiter gelangten die roten Anhänger selbst bis an die obersten Stellen der Litfaßsäulen. Um möglichst vielen Unionern eine Karte anzubieten, zieht der Hauptstadt-Club für seine Heimspiele in der Königsklasse um. Das Stadion An der Alten Försterei bietet nur gut 22 000 Besuchern Platz. In der Spielstätte von Lokalrivale Hertha BSC können insgesamt mehr als 74 000 Fußball-Fans die Spiele verfolgen. Ökonomisch bringt der Umzug den Eisernen allein für die drei Gruppenspiele wohl Mehreinnahmen im mittleren einstelligen Millionenbereich.

(ako/dpa)