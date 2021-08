Sieg im Play-off-Hinspiel bei Kuopion : Union Berlin gewinnt als erster deutscher Klubs in der Conference League

Union Berlin gewinnt als erster deutscher Klubs in der Conference League

Helsinki Bundesligist 1. FC Union Berlin hat einen riesigen Schritt in Richtung Gruppenphase der Conference League gemacht. Die Eisernen gewannen am Donnerstag das Playoff-Hinspiel im neuen Europapokal-Wettbewerb bei Kuopio PS.

Mutig, spielstark, abgezockt: Union Berlin hat beim ersten internationalen Auftritt seit 20 Jahren eine ausgezeichnete Visitenkarte abgegeben und kann weitere Europapokal-Nächte fest einplanen. Die Eisernen gewannen das Play-off-Hinspiel in der neuen Conference League beim finnischen Pokalsieger Kuopion PS mit 4:0 (3:0). Der Einzug in die Gruppenphase dürfte im Rückspiel in einer Woche im Berliner Olympiastadion nur noch Formsache sein.