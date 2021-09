3:0 im Olympiastadion : Unions Traum vom Weiterkommen lebt nach Sieg gegen Haifa

Berlin Der 1. FC Union kann weiter vom Überwintern im Europapokal träumen. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend das Heimspiel in der Conference League gegen Haifa.

Union Berlin hat den ersten Sieg in der Conference-League-Gruppenphase eingefahren und darf von der K.o.-Runde träumen. Gegen den israelischen Fußball-Meister Maccabi Haifa gewann die dominante Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstagabend hochverdient mit 3:0 (1:0).

Andreas Voglsammer (33.), Kevin Behrens (48.) und Taiwo Awoniyi (76.) trafen für die Berliner, die nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt bei Slavia Prag in der Gruppe E nun drei Punkte auf dem Konto haben. In der nächsten Partie im drittklassigen Europapokal tritt Union am 21. Oktober bei Feyenoord Rotterdam an.