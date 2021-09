England-Verband fordert Ermittlungen : Erneuter Rassismus-Eklat um ungarische Fans im Spiel gegen England

Update Budapest Die englischen Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham und Raheem Sterling sind beim 4:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Ungarn rassistisch beleidigt worden. Auch wurden Becher geworfen – Rice reagiert außergewöhnlich. Englands Verband fordert nun Ermittlungen

Der englische Fußballverband forderte nun zu Ermittlungen durch die Fifa auf. „Wir unterstützen Spieler und Staff weiterhin in ihrem gemeinsamen Bestreben, Diskriminierung in jeglicher Form aufzuzeigen und zu bekämpfen“, teilte die FA in der Nacht zum Freitag mit.