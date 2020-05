Wie geht es weiter im europäischen Fußball? : 27. Mai – ein Tag, der die UEFA verzweifeln lässt

Nyon/Frankfurt Die Uefa hat ihre Exko-Sitzung Ende Mai verschoben. Ganz freiwillig und aus Rücksicht gegenüber den Ligen geschah dies allerdings nicht. Genauso unklar wie die Details zur Euro ist auch das weitere Vorgehen in der Champions League.

Den 27. Mai würde die Europäische Fußball-Union (Uefa) wahrscheinlich am liebsten aus dem Kalender streichen. Für diesen Tag war schließlich das Europa-League-Finale als Ouvertüre eines spektakulären Sommers angesetzt - wegen der Coronakrise musste aber ein neuer Termin her. Und der wiederum sollte eigentlich an eben diesem 27. Mai vom Exekutivkomitee abgesegnet werden. Auch das geschieht nun allerdings nicht.