Aktuelle Studie : UEFA sieht großes Wachstumspotenzial im Frauenfußball

Nyon Die Europäische Fußball-Union sieht nach der erfolgreichen EM in England in den nächsten zehn Jahren ein großes Wachstumspotenzial im Frauenfußball. Der kommerzielle Wert des Club- und Ligenfußballs könne bis 2033 von derzeit 116 um das Sechsfache auf 686 Millionen Euro ansteigen.

Das verkündete die UEFA in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht „The Business Case for Women’s Football“. Der Frauenfußball habe mit dem neuen Format in der Champions League und der zunehmenden Professionalisierung der Ligen große Fortschritte gemacht.