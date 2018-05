Uefa-Fünfjahreswertung: Bundesliga mit Chancen und Risiken

Köln Die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union 2017/18 ist mit dem Gewinn der Champions League durch Real Madrid beendet, Spanien schließt das Klassement als unangefochtener Tabellenführer (106,998 Punkte) ab. Aber schon werden die Karten neu gemischt.

Insgesamt ändert sich vor dem Start in die neue Saison in der Reihung der ersten zehn Nationen nichts - nur die Abstände verschieben sich. Insgesamt profitiert die Bundesliga davon, dass sie jetzt vier feste Startplätze in der Champions League hat, was automatisch Bonuspunkte in der Fünfjahreswertung erbringt. Bislang musste der Vierte der Bundesliga in die Qualifikation. Die Uefa hat dies auf Drängen der Profiklubs geändert, um höhere Sponsoring- und TV-Erlöse zu erzielen.