Uefa : Exekutivkomitee berät über Grindel-Nachfolge

Baku Die Führungsriege der Europäischen Fußball-Union (UEFA) berät am Mittwoch (ab 12.00 Uhr MESZ) in Baku über die Nachfolgeregelung für den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel.

Der 57-jährige Grindel hatte im Zuge seiner "Uhren-Affäre" auch seine internationalen Ämter beim Weltverband FIFA und der UEFA, wo er sogar Vizepräsident war, geräumt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat deshalb derzeit kein Mitspracherecht in den wichtigsten Gremien.

Das UEFA-Exekutivkomitee könnte kurz vor dem Europa-League-Finale in der aserbaidschanischen Hauptstadt zumindest schon einen Nachrücker für Grindels Posten im FIFA-Council berufen. Im Weltverband braucht die UEFA jede Stimme, wenn es um die Zukunft der Wettbewerbe und den Machtkampf mit FIFA-Präsident Gianni Infantino geht. Die FIFA trifft sich bereits in der kommenden Woche in Paris.