Überraschende Ankündigung Uefa-Präsident Ceferin will 2027 abtreten

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin will überraschend im Jahr 2027 nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Chef der Europäischen Fußball-Union antreten. Diese Entscheidung gab der Slowene am Donnerstag nach dem Uefa-Kongress in Paris bekannt. Die Vollversammlung hatte zuvor mit einer Statutenänderung den Weg für Ceferin frei gemacht, trotz der Amtszeitbeschränkung erneut zu kandidieren.