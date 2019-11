U21-Trainer Kuntz sorgt sich um Nachwuchs : "Was ist schiefgelaufen?"

Düsseldorf U21-Trainer Stefan Kuntz sieht ein Nachwuchsproblem im deutschen Fußball. Seine Spieler hätten in ihren Vereinen nur wenig Einsatzzeit.

U21-Trainer Stefan Kuntz macht sich langfristig Sorgen um den Nachwuchs im deutschen Fußball. "Bei uns sind es nur noch neun Jungs, die überhaupt zum Kader eines Erstligisten zählen - davon haben am letzten Spieltag nur zwei von Beginn an gespielt", sagte der Europameister von 1996 bei ran.de, "da müssen wir uns fragen, was in der Zwischenzeit schiefgelaufen ist? Drei meiner Jungs blieben sogar in der 2. Liga ohne Spielminute. Das sind definitiv Daten und Fakten, über die wir uns Gedanken machen müssen."