U21-EM : Deutschland trifft auf Niederlande, Rumänien und Ungarn

U21-Bundestrainer Stefan Kuntz. Foto: dpa/Swen Pförtner

Nyon Die Uefa hat im schweizerischen Nyon die Gruppen der U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. Die Deutsche Auswahl trifft auf die Niederlande, Rumänien und Co-Gastgeber Ungarn.

Nyon (dpa) - Die deutsche U21 von Trainer Stefan Kuntz trifft in der EM-Endrunde im kommenden Jahr in der Vorrunde auf Titelkandidat Niederlande, Mitgastgeber Ungarn und Rumänien. Dies ergab die Auslosung der Vorrunde in der Uefa-Zentrale im schweizerischen Nyon. Wie Deutschland hatten auch die Niederländer ihre Qualifikationsgruppe gewonnen, Rumänien wurde Zweiter. Ungarn ist wie Slowenien als Gastgeber qualifiziert.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die EM in zwei Teilen ausgetragen. In der Vorrunde mit vier Gruppen vom 24. bis 31. März qualifizieren sich die Gruppensieger und -zweiten für die K.o-Runde, die vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 6. Juni in Ljubljana statt. Erstmals sind 16 Teams für eine EM-Endrunde qualifiziert.

Foto: rtr, MJB Infos Alle U21-Europameister auf einen Blick

Die deutschen Gruppenspiele finden in Székesfehérvár und Budapest statt. Den Auftakt macht die Partie am 24. März 2021 gegen Ungarn in Székesfehérvár, bevor es an selber Stelle am 27. März gegen die Niederlande geht. Den Abschluss bildet das Spiel gegen Rumänien am 30. März in Budapest. Die Aussichten für das Weiterkommen der Kuntz-Auswahl, die bei der EM 2019 Platz zwei belegt hatte, sind vielversprechend.

(stj/dpa)