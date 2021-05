Viertelfinale gegen Dänemark : U21 startet EM-Abenteuer – Kuntz warnt vor „starkem Gegner“

Gardony Bis zu 14.000 Fans können beim EM-Viertelfinale der deutschen U21 gegen Dänemark am Montag dabei sein. Die Vorfreude im DFB-Team ist groß, die Stimmung gut. Zeit für eine Aufwärmphase bleibt zum Start ins EM-Abenteuer gegen einen „starken Gegner“ aber nicht.

Begleitet von einer La Ola und den besten Wünschen des örtlichen Fußball-Nachwuchses in Südtirol starteten Stefan Kuntz und seine U21 gut gelaunt in ihr EM-Abenteuer. Nach sechs Tagen Trainingslager ging es für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Samstagnachmittag per Flieger von Innsbruck nach Budapest. Im ungarischen Szekesfehervar steht für Kuntz-Elf am Montag (21.00 Uhr/Prosieben) das EM-Viertelfinale gegen Dänemark an. „Es ist ein Final Eight mit K.o.-Charakter“, warnte Kuntz seine junge Mannschaft, der in Dänemark im ersten K.o.-Spiel nach Ansicht des Coaches ein „echt starker Gegner“ gegenüber stehen wird.