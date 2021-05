U21-EM : Niederlande und Spanien stehen im Halbfinale

Tyrell Malacia (l) von den Niederlanden im Einsatz gegen Frankreichs Moussa Diaby. Foto: AP/Zsolt Szigetvary

Köln Die Niederlande und Titelverteidiger Spanien haben das Halbfinale der U21-EM in Ungarn und Slowenien erreicht. Der zweimalige Europameister Niederlande bezwang Topfavorit Frankreich in Budapest in letzter Sekunde mit 2:1 (0:1). Spanien gewann gegen Kroatien mit 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Oranje" ist damit möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen Mannschaft. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz trifft am Abend auf Dänemark. In der Vorrunde hatten sich Deutschland und die Niederlande 1:1 getrennt.

Myron Boadu erzielte in der Nachspielzeit (90.+3) den Siegtreffer, nachdem er in der 50. Minute bereits den Ausgleich markiert hatte. Der künftigen Bayern-Profis Dayot Upamecano von RB Leipzig hatte Frankreich vor der Pause (23.) in Führung gebracht.

Der seit zwei Jahren ungeschlagene Europameister Spanien bezwang Kroatien in Maribor dank zweier Treffer von Javi Puado (65./110.), Luka Ivanusec (90.+3) hatte die Verlängerung erzwungen. Gegner in der Vorschlussrunde ist entweder Portugal oder Italien, die am Abend aufeinander treffen. Spanien stand bei vier der letzten fünf Europameisterschaften im Finale.

(ako/sid)