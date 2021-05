U21-EM : Niederlande, Spanien und Portugal im Halbfinale

Köln Die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Portugal haben bei der U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien das Halbfinale erreicht. In allen Spielen blieb es dabei bis zum Schluss dramatisch.

Der zweimalige Europameister Niederlande bezwang Topfavorit Frankreich in Budapest in letzter Sekunde mit 2:1 (0:1), Spanien gewann gegen Kroatien mit 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung, und Portugal düpierte Italien ebenfalls nach Verlängerung mit 5:3 (3:3, 2:1).

"Oranje" trifft im Halbfinale am Donnerstag (17.00 Uhr) auf den Sieger des bis zum späten Montagabend laufenden Viertelfinals zwischen Deutschland und Dänemark. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln gleichzeitig Spanien und Portugal.

Myron Boadu erzielte für die Niederlande in der Nachspielzeit (90.+3) den Siegtreffer, nachdem er in der 50. Minute bereits den Ausgleich markiert hatte. Der künftigen Bayern-Profis Dayot Upamecano von RB Leipzig hatte Frankreich vor der Pause (23.) in Führung gebracht.