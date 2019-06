11. Andrei Radu (22/Rumänien/FC Genua)

Achtung, Verwechslungsgefahr: Andrei Radu heißt auch ein Verteidiger der rumänischen U21, in den EM-Kader hat es aber nur dessen gleichnamiger Cousin geschafft. Und das aus gutem Grund: Torhüter Radu war in der vergangenen Saison maßgeblich am Klassenerhalt des FC Genua, vor allem aber an Rumäniens EM-Qualifikation beteiligt. Nur vier Gegentore bedeuten den Bestwert aller 54 Teilnehmer. Radus gehaltener Elfmeter in der 99. Minute des 2:1-Sieges in Portugal war letztlich entscheidend für das EM-Ticket. Radu gehört Inter Mailand, seine Zukunft ist offen.