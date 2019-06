Titel als Ziel : Die U21 startet ins Abenteuer EM

Udine Frisch frisiert und hellwach in die EM: Die deutsche U21 darf sich am Montag zum Auftakt gegen Dänemark keinen Ausrutscher erlauben. Denn das Ziel ist der Titel.

Gegen die Mücken empfiehlt Stefan Kuntz die altbewährte "Klatsche", gegen die Hitze "fünf Liter Wasser" pro Tag: Weder die zahlreichen Insekten noch der italienische Hochsommer sollen die deutsche U21-Nationalmannschaft vor dem so wichtigen Start in die EM um den Schlaf bringen. "Wir müssen von Beginn an hellwach sein. Patzen geht nicht", sagt DFB-Trainer Kuntz vor dem Turnier-Auftakt am Montag (21.00 Uhr/ARD) gegen die offensivstarken Dänen.