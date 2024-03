Programm an den Feiertagen Diese Sportevents können Sie an Ostern im TV sehen

Auch die Begegnungen der Handball-Bundesliga werden am Osterwochenende regulär ausgetragen. So treten die Tabellenführer von den Füchsen Berlin am Sonntag gegen die HSG Wetzlar an (16.30 Uhr/Dyn). Das – zumindest nach der Tabellensituation – Topspiel des Wochenendes steigt zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem TSV Hannover-Burgdorf (Ostersamstag, 20.30 Uhr/Dyn). Um den Abstieg aus der ersten Liga zu vermeiden, ist der Bergische HC auf jeden Punkt angewiesen. Am Gründonnerstag (19.00 Uhr/Dyn) steht das besonders wichtige Spiel gegen den TVB Stuttgart an, der nur wenige Punkte Vorsprung auf die Bergischen hat, die derzeit auf dem zweiten Abstiegsplatz stehen. Mit einem Heimspiel gegen MT Melsungen schließt der HSV Hamburg den Spieltag am Ostermontag ab (16.30 Uhr/Dyn).