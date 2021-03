Programm an den Feiertagen : Diese Sportevents können Sie an Ostern im TV sehen

Der Geisterspielbetrieb unter strengen Auflagen ist nach über einem Jahr Corona-Pandemie zur Normalität geworden. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Doch keine Osterruhe. Damit ist auch eine Zwangspause für die Fußball-Bundesliga und weitere Profi-Ligen im Basketball, Handball, Volleyball und Eishockey vom Tisch. Einem Osterwochenende mit Sportprogramm steht also nichts mehr im Wege. Diese Spiele werden im TV übertragen.

Das Osterwochenende ist auch in diesem Jahr ein Höhepunkt für Sportfans. Die Top-Ligen in Deutschland treten an den Feiertagen an und sorgen für ein sportliches Fernsehprogramm. Welche Spiele im TV übertragen werden:

Fußball

In der Bundesliga sind für das Osterwochenende zwei besonders spannende Duelle geplant. Der 27. Spieltag mit der Top-Begegnung RB Leipzig und dem FC Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) sowie dem Berliner Stadtderby Union gegen Hertha am Ostersonntag (18 Uhr/Sky) kann also wie geplant über die Bühne gehen. In der 2. Liga steht unter anderem das Nord-Derby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) an. Und der 30. Spieltag der 3. Liga hält am Ostersonntag das Gipfeltreffen Dynamo Dresden gegen FC Hansa Rostock (14 Uhr/Magenta Sport) bereit.

Handball

Vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag stehen in der Männer-Bundesliga elf Spiele an, darunter am Samstag das Match des THW Kiel gegen den TVB Stuttgart (20 Uhr/Sky) sowie der Eulen Ludwigshafen gegen den HSC Coburg (20 Uhr/Sky). Am Sonntag wird das Spitzenspiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt (13.25 Uhr/Sky) live übertragen. In der Frauen-Bundesliga sind am Karsamstag auch acht Spiele vorgesehen, sie werden nicht übertragen.

Basketball

Die BBL hat von Karsamstag bis Ostermontag den 26. Spieltag mit neun Begegnungen angesetzt. Samstag werden die Partien von Brose Bamberg gegen die Hamburg Towers (18 Uhr/Magenta Sport) und der Syntainics MBC gegen Chemnitz 99 (18 Uhr/Magenta Sport) übertragen. Auch ein Spiel der NBA läuft am Samstag, dann spielen die Washington Wizards gegen die Dallas Mavericks (1 Uhr/Dazn). Sonntag können das BBL-Spiel TSK Würzburg gegen die EWE Baskets Oldenburg im Free-TV angesehen werden (18 Uhr/Sport 1). Auch das Euroleague-Spiel von Maccabi Tel Aviv gegen den ASVEL Lyon-Villeurbanne (20.05 Uhr/Magenta Sport) und die NBA-Spiele der L.A. Clippers gegen die L.A. Lakers (21.30 Uhr/Dazn) und der Boston Celtics gegen die Charlotte Hornets (0 Uhr/Dazn) werden übertragen. Ostermontag spielen BG Göttingen gegen die Riesen Ludwigsburg, die Fraport Skyliners gegen Crailsheim Merlin, und ratiopharm Ulm gegen die Löwen Braunschweig (alle 18 Uhr/Magenta Sport).

Eishockey

Die DEL spielt in dieser Saison beinahe jeden Tag und hat auch über Ostern zahlreiche Spiele angesetzt. Insgesamt 16 Partien stehen von Donnerstag bis einschließlich Montag auf dem Programm, nur Karfreitag ist spielfrei. Die Düsseldorfer EG spielt am Donnerstag gegen die Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr), am Sonntag gegen die Straubing Tigers (14.30 Uhr) und am Montag gegen ERC Ingolstadt (18.30 Uhr). Zu sehen sind diese Partien, wie auch alle anderen DEL-Spiele, beim Streamingdienst Magenta-Sport.

Tennis

Nach dem Ausfall des Turniers im vergangenen Jahr macht die ATP-Tour seit einer Woche wieder Halt in Miami. Am Karfreitag zeigt die Tennis-Elite beim 1000er-Turnier in Florida ihre Klasse, das Halbfinale 1 wird um 19 Uhr auf Sky übertragen. Das Halbfinale 2 läuft am Samstag ab 9.45 Uhr auf Sky. Ostersonntag kann auf Sky ab 19 Uhr das Finale angesehen werden.

Golf

Die Valero Texas Open gehören zu den traditionsreichsten Turnieren der US PGA Tour. Der zweite Tag in San Antonio wird von Sky am Karfreitag ab 22 Uhr übertragen, am Samstag geht es ab 13.30 Uhr mit noch mehr Golf weiter. Sonntag läuft die PGA Tour ab 2.30 Uhr bei Sky. Der vierte Tag wird schließlich Montag ab 7 Uhr bei Sky übertragen.

Radsport

Im TV wird am Karfreitag das belgische Eintagesrennen E3 Harelbeke (19 Uhr/Eurosport 2) übertragen. Am Sonntag kann dann Belgiens bekanntestes Eintagesrennen „De Ronde“ live verfolgt werden (9.55 Uhr/Eurosport 1).

Gewichtheben

Die Europameisterschaft im Gewichtheben musste im vergangenen Jahr ausfallen. Vom 3. bis 11. April wird sie in Moskau nachgeholt. Am Sonntag wird das Event ab 17.45 Uhr bei Eurosport 2 live übertragen, am Montag geht es ab 19 Uhr bei Eurosport 1 weiter.

(ala/dpa)