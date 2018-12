TV-Ranking 2018: Fußball dominiert die TV-Quoten

Berlin Der Fußball überstrahlt alles: Unter den 50 erfolgreichsten Sport-Übertragungen des Jahres findet sich keine andere Sportart. Aber es gab auch Überraschungen im TV-Ranking 2018.

Trotz des schwachen Abschneidens bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft für die drei besten TV-Quoten des Jahres gesorgt. Die DFB-Spiele in Russland waren die mit Abstand erfolgreichsten Fernsehsendungen 2018. Den Höchstwert lieferte mit 27,53 Millionen Zuschauern das Vorrunden-Duell zwischen Deutschland und Schweden. Diese Spiel liegt sehr weit vor dem TV-Gewinner 2017: Das Finale des Confed Cups sahen damals 14,86 Millionen.

Fußball-WM

In den geraden Jahren mit EM und WM sitzen die Deutschen besonders zahlreich vor dem Fernseher und schauen Fußball. Die neun erfolgreichsten TV-Sendungen des Jahres sind Fußball-Übertragungen aus Russland. Insgesamt 26 Fußball-Übertragungen blieben dieses Jahr über der Zehn-Millionen-Grenze, davon 20 WM-Spiele.

Nationalmannschaft

Die DFB-Auswahl enttäuschte 2018, und das spiegelte sich auch bei den Quoten wider. Nur fünf Spiele der Nationalmannschaft schafften es unter die Top 20 des Jahres. An den Topwert der EM 2016, als das deutsche Halbfinale gegen Frankreich 29,85 Millionen Zuschauer hatte, kam Löws Truppe in diesem Jahr nicht heran. Bei den Test- und Nations-League-Spielen gab es sogar einige deutlich unterhalb der Zehn-Millionen-Schwelle.

Champions League

Olympische Spiele

European Championships

Gemeinsame Europameisterschaften in sieben Sportarten waren ein gewagtes Experiment, aber für ARD und ZDF hat es sich gelohnt. Die Fernseh-Übertragungen an den zehn Tagen der European Championships sahen durchschnittlich 2,09 Millionen Zuschauer in der ARD und im ZDF. Insgesamt haben mehr als 43 Millionen Zuschauer mindestens eine Übertragung gesehen.