Ansprache in der Kreisliga Moers : Und dann holt der Trainer einfach die Kettensäge raus

Rheinberg Der Trainer eines Rheinberger Fußball-Klubs hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um seine Mannschaft auf das Saisonfinale einzustimmen. In der Kabine packte er eine Motorsäge aus. Ja, eine Motorsäge.

Im Fußball-Kreis Moers steht der letzte Spieltag an. In der B-Liga erwartet Spitzenreiter TuS Borth den TuS 08 Rheinberg zum Derby. Noch ein Sieg fehlt zum Aufstieg. TuS-Trainer Frank Misch hat sich vor dem Anpfiff eine ungewöhnliche Motivationsrede überlegt, um seine Mannschaft auf die entscheidende Partie optimal einzustimmen. Am Ende seiner Kabinenansprache durchtrennt er mit einer Kettensäge eine Holzlatte, an der ein Zettel mit dem Namen des Stadtrivalen stand. Die letzte Barriere war gefallen. Die Spieler jubeln. Voller Tatendrang, hochmotiviert gehen sie auf den Rasen. Mischs Aktion ist erfolgreich. Der TuS Borth dominiert den Gegner und gewinnt mit 8:2.