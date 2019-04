Youth League : Hoffenheimer Nachwuchs verpasst Finale

Die U19-Junioren von 1899 Hoffenheim sind im Halbfinale der Youth League ausgeschieden. Der Nachwuchs des Bundesligisten musste sich in Nyon dem FC Porto mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Die U19-Junioren des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben den Einzug in das Finale der Youth League deutlich verpasst. Der Nachwuchs der Kraichgauer verlor am Freitagnachmittag im Rahmen des Final-Four-Turniers in Nyon 0:3 (0:1) gegen den FC Porto und muss den Traum vom ersten europäischen Klub-Titel für die TSG damit begraben.