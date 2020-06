Rosen will sich nicht äußern : Schwarz als Hoffenheim-Trainer im Gespräch

Rosen will sich nicht äußern

Sinsheim Ex-Mainz Trainer Sandro Schwarz wird als Nachfolger von Alfred Schreuder bei 1899 Hoffenheim gehandelt. Die TSG-Sportchef Alexander Rosen wollte die Spekulationen aber noch nicht konkret kommentieren.

Sportchef Alexander Rosen vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat Spekulationen über Sandro Schwarz als Trainerkandidaten nicht konkret kommentiert. "Namenszirkulationen werden uns in den kommenden Wochen begleiten. Wir sehen das gelassen. Wir werden uns äußern, wenn es etwas zu bestätigen gibt", sagte Rosen, der am Montag von "zahlreichen Bewerbungen" sprach: "Die Tendenz geht in Richtung externer Lösung."