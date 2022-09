Bundesligist boykottiert Katar-Turnier : TSG Hoffenheim berichtet in Vereinsmedien nicht über Fußball-WM

TSG Hoffenheim berichtet in Vereinsmedien nicht über Fußball-WM

Zuzenhausen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim wird in den vereinseigenen Medien nicht über die umstrittene WM 2022 in Katar berichten. Eine Berichterstattung bedürfe der kritischen Kommentierung, die der Klub aus der Ferne nicht leisten könne.

„Eine rein sportliche, einzig Tore und Leistungen feiernde Darstellung ohne den Blick auf den Rahmen, in dem dieses so genannte Fußball-Fest durchgezogen wird, verbietet sich aus unserer Sicht“, teilte die TSG am Donnerstag mit.