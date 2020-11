Klub verurteilt Anfeindungen : Hoffenheim-Profi Ryan Sessegnon rassistisch beleidigt

Düsseldorf Ryan Sessegnon von Bundesligist 1899 Hoffenheim ist in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der 20-Jährige veröffentlichte die geschmacklosen Nachrichten. Sein Verein verurteilte die Anfeidungen.

Der englische Fußball-Profi Ryan Sessegnon ist in sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der 20-Jähirge, der seit Anfang Oktober 2020 als Leihspieler von Tottenham Hotspur bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht, veröffentlichte am Dienstagabend nach der Partie gegen den 1. FC Union Berlin (1:3) in einer Instagram-Story geschmacklose Nachrichten gegen seine Person. Dazu schrieb er: „Wirklich unglaublich. Das Verrückteste ist, dass ich nicht einmal mehr überrascht bin“, dazu nannte er die Aussagen „widerlich“.