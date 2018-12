Neuer Vertrag bis 2021: Ex-Borusse Schulz verlängert in Hoffenheim

Sinsheim Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Nico Schulz um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Die Kraichgauer machten am Freitag Gebrauch von einer entsprechenden Option.

"Die Entwicklung, die Nico bei uns vor allem in den vergangenen zwölf Monaten genommen hat, ist geradezu sensationell", sagte Sportchef Alexander Rosen: "Wir haben in ihm von Anfang an ein enormes Potenzial gesehen, aber dass er es so schnell, so eindrucksvoll und vor allem so konstant abgerufen hat, ist mehr als bemerkenswert."