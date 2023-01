Nach Niederlage gegen Gladbach Hoffenheim-Coach Breitenreiter kritisiert Fans für Sprechchöre

Die Anhänger in der Südkurve hatten am Samstag nach dem erneuten Rückschlag für die kriselnden Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga lautstark gefordert: „Wir wollen euch kämpfen sehen!“ Laut Breitenreiter „hilft dies der Mannschaft am Ende des Tages nicht“, wie der 49-Jährige später erklärte.