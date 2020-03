Nach Skandalspiel in Sinsheim : Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Nach Skandalspiel in Sinsheim

Sinsheim Die Polizei in Mannheim reagiert auf die Schmähplakate der Bayern-Fans gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und richtet eine Ermittlungsgruppe ein. Man wolle gezielt gegen Hass auf den Stadionrängen vorgehen, hieß es.

Die Polizei in Mannheim richtet nach den Beleidigungen gegen Mäzen Dietmar Hopp im Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München eine Ermittlungsgruppe ein. „Den verbalen und nonverbalen Straftätern dürfen wir nicht das Feld überlassen. Deswegen gehen wir gezielt gegen Hass auch auf den Stadionrängen vor und nehmen konsequent die Ermittlungen gegen vermeintliche Straftäter auf“, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger am Sonntag in einer Pressemitteilung.