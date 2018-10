Lyon-Spiel: Hoffenheim schließt Journalisten von Spiel aus

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim hat einem Journalisten beim Spiel gegen Lyon in der Champions League den Zutritt zum Stadion verweigert. Der Mann hatte ein nicht öffentliches Training beobachtet.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat einen Akkreditierungs-Entzug für einen „Bild“-Reporter mit wiederholtem Fehlverhalten des Journalisten begründet. „Wir haben den Kollegen mehrmals darauf angesprochen, das zu lassen. Wir haben gebeten, dies nicht mehr zu tun und es zu respektieren“, sagte ein Vereinssprecher am Mittwoch.

Dem „Bild“-Journalisten war am Dienstag beim Champions-League-Spiel der Kraichgauer gegen Olympique Lyon (3:3) die Arbeitserlaubnis entzogen worden, da er das geheime Abschlusstraining der Mannschaft am Tag vor der Partie in Zuzenhausen beobachtet haben soll.