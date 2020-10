Europa League : TSG feiert ersten internationalen Auswärtssieg der Klubgeschichte

Gent Mit einem Rekordergebnis hat die TSG Hoffenheim im achten Anlauf den ersten Europacup-Auswärtssieg ihrer Klubgeschichte eingefahren. Der Fußball-Bundesligist gewann 4:1 (1:0) beim belgischen Ex-Meister KAA Gent.

Ishak Belfodil (36. per Handelfmeter), Florian Grillitsch (52.) und Mijat Gacinovic (73.) trafen für die TSG. Zuvor hatte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann einen Foulelfmeter gehalten (14.). Tim Kleindienst (90.+3) verkürzte, ehe Munas Dabbur den Endstand herstellte (90.+4). Die Kraichgauer hatten beim Auftakt der Gruppenphase in der vergangenen Woche gegen Roter Stern Belgrad gewonnen (2:0).

Durch den zweiten Dreier in der Gruppe L ist das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs für die Hoffenheimer schon zum Greifen nahe. Nach der Liga-Partie am Montag gegen Union Berlin kommen am Donnerstag die Tschechen von Slovan Liberec in den Kraichgau.

Trotz der personellen Probleme hätten die Hoffenheimer bereits in der vierten Minute in Führung gehen können. Nach Vorarbeit von Grillitsch brachte Sebastian Rudy den Ball aber nicht im Tor unter. Auch in den Minuten danach bestimmten die Gäste das Geschehen, Stefan Posch vergab die nächste Möglichkeit (11.). Kurz darauf leistete sich der Österreicher ein Foulspiel am Ukrainer Roman Jaremtschuk im eigenen Strafraum. Der Gefoulte scheiterte vom Punkt aber am stark reagierenden Baumann.