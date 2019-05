Kramaric kritisiert Nagelsmanns Taktik : „Wir sind keine Roboter, sondern Menschen“

Sinsheim Vize-Weltmeister Andrej Kramaric hat Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim für seine häufigen Taktikwechsel kritisiert. Er selbst wisse in vielen Spielen nicht, auf welcher Position er gerade sei.

Hoffenheims Toptorjäger Andrej Kramaric hat seinen scheidenden Trainer Julian Nagelsmann kurz vor dessen Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig ungewöhnlich scharf kritisiert. Der kroatische Fußball-Nationalstürmer ließ sich in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung (Montag) vor allem über die vielen taktischen Umstellungen des 31-Jährigen aus. „Wir wechseln zu oft das System während des Spiels. Wir sind nicht bereit dafür. Wir sind keine Roboter, sondern Menschen. Das sind viele Fehler von draußen“, sagte Kramaric nach dem 2:2 (1:0) am Samstag in Gladbach, bei dem die Hoffenheimer eine zweimalige Führung verspielt hatten.