„Können uns die Häufung nicht erklären“ : Weitere Corona-Fälle in Hoffenheim - Mannschaft in Quarantäne

Weitere Corona-Fälle in Hoffenheim - Mannschaft in Quarantäne

Sinsheim Die Bundesliga wird immer stärker von der Pandemie betroffen. Hoffenheim hat wegen weiterer Corona-Fälle die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt. Das hat sogar Folgen für die deutsche Nationalmannschaft.

In der Fußball-Bundesliga wächst die Sorge um die planmäßige Fortführung der Saison nach einer zunehmenden Zahl von Corona-Fällen. Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach weiteren infizierten Profis die gesamte Mannschaft mit sofortiger Wirkung vorsorglich selbst in Quarantäne geschickt. Wie der Fußballverein am Mittwoch mitteilte, habe der turnusmäßige Test am Dienstagabend weitere positive Ergebnisse gebracht.