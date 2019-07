Angreifer unterschreibt bei Newcastle : Hoffenheims Joelinton wechselt für Rekordablöse nach England

Sinsheim Joelinton verlässt die TSG 1899 Hoffenheim und wechselt zu Newcastle United. Die Kraichgauer erhalten für den Brasilianer eine neue Rekord-Ablösesumme.

Die TSG 1899 Hoffenheim macht mit Stürmer Joelinton das größte Geschäft ihrer Vereinsgeschichte. Für die Rekordsumme von über 40 Millionen Euro lässt der Fußball-Bundesligist den 22 Jahre alten Brasilianer zum Premier-League-Club Newcastle United ziehen. Joelinton unterschrieb in England einen Vertrag bis 2022, sein Abgang sei der „finanziell bislang größte Transfer in der Geschichte“ des Clubs. Dies teilten die Kraichgauer am Dienstagabend mit. Bisheriger Rekordwechsel war der von Roberto Firmino im Jahr 2015 für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool.