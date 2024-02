Fußball-Transfers Bundesligisten geben 80 Prozent mehr für neue Spieler aus

Aus der englischen Premier League ist man eigentlich in fast jedem Transferfenster einen neuen Rekord gewohnt. Nicht so in diesem Winter. Während englische Vereine 2023 noch unglaubliche 830 Millionen Euro in neue Spieler investierten, waren es in diesem Jahr fast schon magere 184 Millionen. Der FC Chelsea, im vergangenen Jahr mit Ausgaben in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro noch der fragwürdige Spitzenreiter, hat sich in diesem Transferfenster allerdings auch zurückgehalten.