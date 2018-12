Bundesliga-Gerüchte: Gladbachs Bénes einer für Fortuna?

Köln Am 1. Januar startet in der Fußball-Bundesliga die Winter-Transferperiode. Vor allem die Klubs im Tabellenkeller suchen nach Verstärkungen.

Pokalsieger Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig haben schon Nägel mit Köpfen gemacht, spätestens mit dem Öffnen des Winter-Transferfensters an Neujahr werden auch andere Bundesligavereine ihren Kader nachjustieren. In erster Linie suchen die abstiegsgefährdeten Klubs nach Verstärkungen.

Beim Vorletzten Hannover 96 ist Manager Horst Heldt gefordert. Da Torjäger Niclas Füllkrug mit einem Knorpelschaden wohl für den Rest der Saison ausfällt, sind die Niedersachsen gezwungen, auf dem Transfermarkt tätig werden. "Eigentlich haben wir kein Geld verfügbar. Aber ein Abstieg wäre teurer als Nachverpflichtungen. Deshalb sind wir gesprächsoffen und entscheidungsfähig", sagte Klubchef Martin Kind dem NDR. Ein Innenverteidiger, ein Stürmer sowie ein Mittelfeldspieler sollen noch vor dem Rückrundenstart am 18. Januar verpflichtet werden.

Auch beim VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf und erst recht bei Schalke 04 dürfte in den kommenden Tagen nachgerüstet werden. Schalke-Coach Domenico Tedesco will vor allem die Offensive verstärken. Nach Informationen der Bild ist Torjäger Philipp Klement vom Zweitligisten SC Paderborn ein Kandidat für den Krisenklub. In Omar Mascarell, Johannes Geis, Jewgeni Konopljanka und Franco Di Santo stellen die Königsblauen aber auch vier Profis ins Schaufenster.