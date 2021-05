„Trainieren bis zum Vergasen“ : Aogo entschuldigt sich für verbalen Fehltritt im Live-TV

Dennis Aogo in seiner Zeit als Profi von Hannover 96 (Archiv). Foto: dpa/Peter Steffen

Berlin Einen Tag nach der „Quotenschwarzer“-Nachricht von Jens Lehmann an ihn steht Ex-Fußballprofi Dennis Aogo selbst in der Kritik. In einer Live-Übertragung beim TV-Sender Sky sprach er von „Trainieren bis zum Vergasen“ – außerdem tauchte ein Video auf, in dem er das Wort „Zigeuner“ verwendet.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo hat nur einen Tag nach dem Wirbel um eine rassistische Nachricht von Jens Lehmann an ihn selbst für einen verbalen Fehltritt um Entschuldigung gebeten. Der 34-Jährige bedauerte am Donnerstag, dass er als Experte des TV-Senders Sky am Dienstagabend den Ausdruck „Trainieren bis zum Vergasen“ gebraucht hatte.

Der „Bild“-Zeitung sagte Aogo dazu: „Dieses Wort darf man selbstverständlich in überhaupt keinem Zusammenhang verwenden. Das war ein großer Fehler, ich kann mich dafür nur aufrichtig entschuldigen.“ Der frühere Profi war bei Sky im Rahmen der Übertragung des Champions-League-Halbfinales tätig.

Die Nationalsozialisten hatten während ihrer Herrschaft in Konzentrationslagern systematisch Millionen von Menschen in Gaskammern ermordet. Zuvor war Giftgas bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden.

Foto: dpa/Sven Hoppe

Daher gab es in den Sozialen Medien Kritik an Aogo. Dieser hatte zuvor die WhatsApp-Nachricht von Lehmann veröffentlicht, in der der ehemalige Nationaltorwart fragte: „Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?“ Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen. Lehmann hatte daraufhin am Mittwoch seinen Aufsichtsratsposten beim Bundesligisten Hertha BSC verloren. Sky und Sport1 kündigten an, den 51-Jährigen nicht mehr als Gast in ihre Fernsehsendungen einladen zu wollen.

Selbiges fordern in den Sozialen Netzwerken nun einige User in Bezug auf Dennis Aogo, der nach wie vor TV-Experte bei Sky ist. In dem Zusammenhang wird zudem ein älteres Video geteilt, das Dennis Aogo zeigt und laut des Senderlogos bei Sky ausgestrahlt wurde. Darin berichtet Dennis Aogo von einem Umzug nach Berlin und erklärt diesen wie folgt: „Wenn man Familie kriegt, dann hat man immer den Wunsch nach einer festen Bleibe, sodass man nicht immer irgendwie wie ein Zigeuner von A nach B reist.“ Von wann das Video stammt ist unklar.

Auch für den Gebrauch des Wortes „Zigeuner“ wird Aogo online vielfach kritisiert. Zu diesem Video äußerte sich der 34-Jährige bislang nicht. Auch Sky gab bisher kein Statement zu den Aussagen des TV-Experten ab.

(kron/dpa)