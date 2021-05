Die torgefährlichsten Torhüter : Torwart-Tore von Last-Minute-Helden und echten Goalgettern

Düsseldorf Mit seinem Kopfballtor in letzter Minute schenkte Torhüter Alisson Becker dem FC Liverpool beim Spiel gegen West Bromwich den Sieg. Doch Becker ist nicht der einzige Keeper mit Stürmerqualitäten.

Als Alisson Becker zum Kopfball aufsteigt und den Ball präzise in Richtung Tor lenkt, sieht es aus, als hätte der Brasilianer nie etwas anderes gemacht. Dabei war es der erste Pflichtspieltreffer des Torhüters.

Ein spektakulärer und emotionaler Moment. Weil der Treffer erst in der 95 Minute fiel, und weil Becker ihn seinem im Februar verstorbenen Vater widmete. Zudem war es der erste Pflichtspieltreffer eines Torhüters in der 129-jährigen Liverpooler Klubgeschichte. Ein ganz besonderes Tor also.