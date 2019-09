Partie wird Pieter gewidmet : Torwart aus Curaçao stirbt vor Länderspiel in Haiti

Port-au-Prince Der Torwart der Fußball-Nationalmannschaft der Karibikinsel Curaçao ist vor dem Länderspiel gegen Haiti überraschend verstorben. Das Spiel soll trotzdem stattfinden.

Jairzinho Pieter sei am Montag im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince gestorben, teilte der regionale Fußballverband Concacaf mit. „Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seinen Liebsten, dem Fußballverband von Curaçao und seiner Mannschaft“, hieß es in der Mitteilung.