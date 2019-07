Toni Kroos bei Markus Lanz : Ronaldo hat als Nachbar die lauteren Partys gefeiert

Berlin In ihrer gemeinsamen Madrider Zeit waren Ronaldo und Toni Kroos Nachbarn. Die lauteren Partys feierte eindeutig der Portugiese.

Der deutsche Fußball-Profi Toni Kroos (29) hat den früheren Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo nicht nur als Teamkollegen, sondern auch als Nachbarn erlebt - mit den rauschenderen Partys. In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ am Donnerstagabend sagte Kroos, der in Madrid „Hecke an Hecke“ mit Ronaldo wohnte: „Die etwas lauteren Grillabende fanden eher bei ihm statt.“