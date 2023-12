Todesursache von Diawusie Die tückische Gefahr Herzmuskelentzündung

So geschehen auch beim Niederländer Bas Dost. Ende Oktober war der 34 Jahre alte Ex-Wolfsburger in einer Eredivisie-Partie auf dem Spielfeld kollabiert - die Ärzte kämpften im Stadion um sein Leben. Dost hatte Glück im Unglück, wurde auf dem Rasen reanimiert und kuriert seine Herzmuskelentzündung nun in Ruhe aus.