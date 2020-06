Junge Mannschaft von Trainer Frank Lampard : Chelsea greift mit Werner an

London Timo Werner wechselt von RB Leipzig zum FC Chelsea. Der Nationalstürmer wird damit Teil einer jungen Mannschaft, die mit ihrem Trainer Frank Lampard in der Premier League für viel Aufsehen sorgen wird.

Ein paar Jahre lang war der FC Chelsea Weltmeister im Ausleihen von Spielern. Zeitweise waren 30 Profis, die in Chelsea unter Vertrag standen, bei anderen Klubs geparkt. Das Geschäftsmodell verdankte sich der Ansicht: Wenn einer Talent zeigt, dann holen wir ihn. Wenn was aus ihm wird, haben wir ihn billig bekommen, wenn nicht, war es eben nicht so teuer. Das ist Fußball-Kapitalismus in seiner reinsten Form.