Suchtgeständnis von Ex-Bundesligaprofi Timm Klose : „Habe mit 13 angefangen, Alkohol zu trinken“

London Der ehemalige Bundesliga-Profi Timm Klose hat frühere Suchtprobleme und psychische Schwierigkeiten eingestanden. In einem Video seines Klubs Norwich City spricht er über die dunkle Zeit.

"Ich glaube, mit 13 habe ich angefangen zu trinken", berichtete Klose laut der „Bild am Sonntag“ in einem Video seines heutigen Klubs Norwich City über seine Zeit als Jugendlicher bei seinem Stammverein FC Basel: "Ich hatte keinen Plan , was ich mit meinem Leben machen wollte. Am Ende verfiel ich dem Alkohol."